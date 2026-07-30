‘Tra Sport e Trasporto’: mostra fotografica con gli scatti di Ferdinando Mezzelani

(Adnkronos) – “Con i suoi straordinari scatti, Ferdinando Mezzelani ha raccontato alcune delle pagine più significative della storia dello sport, immortalando da prospettive uniche i più grandi eventi internazionali. Le sue fotografie hanno saputo fermare nel tempo emozioni, imprese e istanti destinati a rimanere nella memoria collettiva”. Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “Tra Sport e Trasporto” di Ferdinando Mezzelani. , a Roma, nell’atrio della stazione Spagna.

“Ancora oggi – ha sottolineato Nepi – Mezzelani rappresenta un punto di riferimento e un esempio per tanti colleghi. Non ha mai perso di vista il suo obiettivo e non si è mai arreso, neanche quando la vita lo ha messo duramente alla prova. È caduto, si è rialzato ed è tornato a fare quello che ama di più: il fotografo. Non un fotografo di sport, ma un fotografo dello sport”.

Nata dalla collaborazione con Atac, l’esposizione degli scatti di Mezzelani, fa degli spazi di transito dei luoghi di narrazione, confermando l’impegno profuso dall’azienda capitolina nel promuovere arte, cultura e intrattenimento.

“Questa mostra”, ha spieato ancora Nepi, “per la cui realizzazione desidero ringraziare ATAC e la sua presidente Barbara Marinali, rende omaggio a un percorso professionale e umano esemplare e valorizza alcuni dei suoi scatti più iconici, immagini che continuano a raccontare la bellezza, l’emozione e i valori dello sport, consegnando alle nuove generazioni un patrimonio di straordinario valore”.

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