Bancali usati e nuovi
SportUltim'ora

Tra incidenti e bandiere rosse, Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
1 minuto di lettura

Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. In una gara pazza, dopo due incidenti con bandiera rossa e altre due cadute, il pilota romano del team VR46 (Ducati) trionfa davanti allo spagnolo Joan Mir (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Appena giù dal podio Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre al quinto posto c’è la Ducati di Pecco Bagnaia. Poi Marco Bezzecchi (Aprilia) sesto davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e Luca Marini (Honda). Chiudono la top ten Brad Binder (Ktm) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Una gara, quella di Montmelò, fermata due volte per bandiera rossa.

Nella prima caduta ad alzare bandiera bianca è Alex Marquez, che vola fuori pista dopo un contatto con Acosta e vede distruggersi la sua moto; il secondo episodio, invece, vede protagonisti tre piloti alla ripartenza: cadono Bagnaia, Marini e Zarco, con il francese soccorso in pista. Protagonisti del terzo episodio sono Jorge Martin e Adrian Fernandez, con il primo che finisce a terra dopo un contatto con il secondo in curva. Nel finale out anche Pedro Acosta, partito dalla pole e rimasto in testa per buona parte della gara, toccato da Ogura quando era ancora pienamente in corsa per il podio.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

La Commissione europea versa all’Italia la quinta rata del Pnrr

5 Agosto 2024

La Signora del giallo al D’Annunzio con “Dieci piccoli indiani”

20 Aprile 2018

Fedez all’attacco: “Su bonus psicologo presa in giro, fondi ancora non sbloccati”

18 Novembre 2023

Cina, crescita costante per il settore postale nei primi due mesi dell’anno

20 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno