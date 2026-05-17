Bolelli e Vavassori vincono il doppio agli Internazionali di Roma

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Gli azzurri, settima testa di serie del tabellone, piegano al match tie-break – 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3, in due ore e 17 minuti di gioco – Marcel Granollers e Horacio Zeballos e diventano la prima coppia italiana a vincere a Roma. Nel 1963, ultimo anno con una coppia azzurra in finale, Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola si arresero per 6-3 6-3 6-1 a Hewitt/Stolle. Sempre Pietrangeli e Sirola si fermarono all’ultimo atto al Foro Italico nel 1955, 1956, 1957, 1959 e 1961, mentre nel 1960 la finale contro Emerson/Fraser non è stata terminata e il titolo non venne assegnato. Le altre coppie azzurre ad andare a un passo dal titolo furono De Morpurgo/Gaslini nel 1930 e Palmieri/Sertorio nel 1933. L’ultimo successo con un italiano in finale risale al 1991, quando Omar Camporese vinse il torneo in coppia con Goran Ivanisevic battendo Jensen/Warder.

Una vera e propria impresa di Bolelli e Vavassori, che tra semifinale e finale hanno battuto la prima (Heliovaara/Patten) e la seconda testa di serie (Granollers/Zeballos) del tabellone.

Per il bolognese e il piemontese è il secondo titolo 1000 vinto insieme in carriera (e nel 2026), dopo il successo di marzo a Miami.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).