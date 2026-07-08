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Tour de France, oggi la quinta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la quinta tappa. Oggi, mercoledì 8 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Lannemezan e arriva a Pau. Dopo le due tappe iniziali in Spagna, con arrivo in entrambi i casi a Barcellona, la terza da Granollers a Les Angles e la quarta, ieri, da Carcassone a Foix, i ciclisti affronteranno un totale di 158 km per lo più pianeggianti.  

 

Si tratta della prima vera tappa per velocisti: 158 km di pianura, fatta eccezione un Gpm di terza categoria (Côte de Baleix) a circa 25 km dal traguardo. Questa salita non dovrebbe impensierire gli sprinter che, conogni probabilità, arriveranno a giocarsi la volata a Pau. 

 

La partenza della quinta tappa del Tour de France è prevista per le 14.15, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17.45.  

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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