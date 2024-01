Ascolti tv, Juve-Salernitana vince prime time giovedì 4 gennaio

(Adnkronos) – E' Canale5, con l’incontro di Coppa Italia Juventus-Salernitana a vincere la prima serata televisiva italiana di ieri, giovedì 4 gennaio 2024. Il match è stato visto da 4.283.000 spettatori, totalizzando uno share del 21%. Secondo posto per Rai1, che con 'La Befana vien di Notte' che è stato visto da 2.576.000 spettatori realizzando uno share del 13.7%. Su Italia1 Billy Elliot è stato la scelta di 1.125.000 spettatori con il 6.2% di share, conquistando il terzo gradino del podio televisivo. Rete4 con 'Dritto e Rovescio' condotto da Paolo Del Debbio ha coinvolto 1.080.000 spettatori (per uno share del 7.4%), mentre Rai2, che ieri proponeva la seconda puntata di 'The Floor – Ne rimarrà solo uno', ha appassionato 1.064.000 spettatori registrando il 6.1% di share. Sul Nove, Nove Comedy Club con 'Ma che ti ridi?', lo show di Valentina Persia, ha divertito 754.000 spettatori con il 3.9% di share, Rai3 con 'La Fiera delle Illusioni' ha interessato 726.000 spettatori (per uno share al 4.1%), mentre La7 con 'Truth – Il prezzo della Verità' ha ottenuto 568.000 spettatori e il 3% di share. In seconda serata, Canale 5 con 'Coppa Italia Live' è stato visto da 1.590.000, 11,12% di share, mentre su Rai 1 'La campanella dei desideri' ha ottenuto un ascolto di 802.000 telespettatori, per uno share dell'8,85%. Da segnalare l'ottimo debutto di Renzo Arbore: 'Appresso alla musica' ha ottenuto ascolti molto sopra la media, sfiorando l'8% di share (7,8%) ed essendo seguito da 653mila spettatori. Sul fronte tg, la sfida serale è stata vinta ancora una volta dal tg1, che nell'edizione delle ore 20.00 ha totalizzato 4.843.000 spettatori con il 24,75% di share. Bene anche il tg5 delle ore 20.00, che ha tenuto davanti al video 4.098.000 spettatori facendo registrare il 20,85% di share. Alla stessa ora, il tg La7 di Enrico Mentana ieri è stato la scelta di 1.289.000, con il 6,52% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...