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Tour de France, Carapaz vince 20a tappa e Pogacar blinda la vittoria finale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Richard Carapaz vince la 20esima tappa del Tour de France 2026 ma Tadej Pogacar blinda la vittoria del suo quinto Tour. Lo sloveno della Uae Emirates ha chiuso al quarto posto la tappa di oggi di 170,9 chilometri fra Le Bourg-d’Oisans e l’Alpe d’Huez, conservando un vantaggio ampio sui diretti rivali. A vincere la tappa di oggi è stato l’ecuadoriano Carapaz (EF Education-EasyPost) che trova la sua decima vittoria in un grande giro, la terza alla Grande Boucle, e che si assicura anche la maglia a pois.  

Buona prova anche di Remco Evenepoel che chiude alle spalle di Carapaz, staccato di 26″, che mette in cassaforte il secondo posto nella classifica generale dietro allo sloveno. Terzo Sepp Kuus (Team Visma-Lease a Bike). Domani la ventunesima ed ultima tappa, la Thoiry-Parigi (Champs-Elysees) ridotta da 133 ad 89 km a causa dell’emergenza incendi.  

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