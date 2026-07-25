F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole
(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp di Ungheria, in programma domenica 26 luglio, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.
Prima fila:
1. Lando Norris – McLaren – 1’17”207
2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1’17”219
Seconda fila:
3. Charles Leclerc – Ferrari – 1’17”435
4. Kimi Antonelli – Mercedes – 1’17”479
Terza fila:
5. Oscar Piastri – McLaren – 1’17”684
6. Max Verstappen – Red Bull – 1’17”725
Quarta fila:
7. George Russell – Mercedes – 1’17”760
8. Isack Hadjar – Red Bull – 1’17”856
Quinta fila:
9. Arvis Lindblad – RB – 1’18”281
10. Nico Hulkenberg – Audi – 1’18”686
Sesta fila:
11. Liam Lawson – Racing Bulls
12. Pierre Gasly – Alpine
Settima fila:
13. Franco Colapinto – Alpine
14. Gabriel Bortoleto – Audi
Ottava fila:
15. Esteban Ocon – Haas F1 Team
16. Fernando Alonso – Aston Martin
Nona fila:
17. Oliver Bearman – Haas F1 Team
18. Carlos Sainz – Williams
Decima fila:
19. Alexander Albon – Williams
20. Lance Stroll- Aston Martin
Undicesima fila:
21. Valtteri Bottas – Cadillac
22. Sergio Perez – Cadillac
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