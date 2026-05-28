Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Totti-show con Toni… in telecronaca: alle Maldive è ‘amarcord’ Mondiali 2006

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Francesco Totti, con il pallone tra i piedi, dà spettacolo anche alle Maldive. Il leggendario capitano della Roma ha deliziato gli appassionati anche in spiaggia, con il suo destro sempre infallibile. Stavolta, Totti è stato protagonista e vincitore di una sfida all’ultima ‘punizione’, piazzando la palla sempre in porta da 5, 10, 15, 20, 25 e poi 30 metri. Sempre al primo colpo, senza errori, facendo divertire decine di tifosi accorsi in spiaggia per godersi i colpi del campione.  

Per l’occasione, le prodezze di Totti sono state commentate in spiaggia dall’amico ed ex compagno di squadra Luca Toni, anche lui campione del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006.  

Il video ha presto fatto il giro dei social, nel giorno del nono anniversario del ritiro dal calcio di Totti. E con la voce dell’ex attaccante Luca Toni, per tanti tifosi è subito amarcord Mondiali 2006. Vent’anni dopo la leggendaria cavalcata degli azzurri in Germania.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Polmoniti nei bambini, 2 casi di mycoplasma in Italia

1 Dicembre 2023

Latina, festa in piazza per il Carnevale

2 Febbraio 2018
Frosinone

Roma: 266 grammi di cocaina nascosti nel seggiolone della figlia, arrestata coppia

5 Ottobre 2022

Pensa di citare la Bibbia invece è una frase di Pulp Fiction, la gaffe di Pete Hegseth

17 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno