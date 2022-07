Torvajanica: “Eldorato” nella Chiesa Beata Vergine Immacolata

La vice Sindaco Simona Morcellini, insieme al parroco Don Andrea Conocchia, ha inaugurato nella Chiesa Beata Vergine Immacolata “Eldorato”, l’installazione temporanea realizzata da Giovanni De Gara.

L’artista ha rivestito d’oro il portale della Chiesa utilizzando come materia prima un oggetto salva-vita: le coperte isotermiche, normalmente usate per il primo soccorso in caso di incidenti e calamità naturali ed entrate nell’immaginario collettivo come “veste dei migranti”.

“Eldorato è un geroglifico – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – simbolo dell’accoglienza che la società civile deve riservare a ogni individuo. Un segno del calore della nostra città che si staglia sulla porta della parrocchia di Torvajanica, a testimoniare un messaggio di salvezza e di inclusione. Un valore ancora più sentito in questo periodo estivo, quando la cronaca ci racconta l’ennesimo viaggio della speranza verso le nostre coste sfociato in tragedia”.

“Questo economico ma prezioso telo d’oro è il modo che ho trovato per parlare a tutti in maniera semplice e chiara della potenza del Vangelo e di un Dio che si fa coperta d’oro per avvolgere gli ultimi, i più bisognosi, soli, infreddoliti e affamati” spiega Giovanni De Gara

Il viaggio di Eldorato è iniziato il 28 giugno 2018 a Firenze, dalle tre porte dell’Abbazia di San Miniato al Monte e con lo stesso “oro salvifico” sono state rivestite le porte di più di 60 chiese e luoghi simbolici italiani.

