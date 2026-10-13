Bancali usati e nuovi
CronacaUltim'ora

Tortura e sevizia la compagna per 12 ore, uomo arrestato a Chieri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Per 12 ore sarebbe stata costretta a subire pratiche sessuali estreme dal partner, che l’avrebbe sottoposta a ripetute violenze fisiche con un taser artigianale, colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. Adesso per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di tortura. I carabinieri della Compagnia di Chieri (Torino) sono intervenuti dopo la segnalazione dei medici del locale ospedale, dove la donna è stata trasportata in ambulanza lo scorso 3 ottobre con delle fascette strette alle caviglie. Ai sanitari la vittima ha raccontato di aver subito per 12 ore sevizie fisiche e psicologiche da parte del proprio partner, in quella che in un primo momento doveva essere una pratica concordata di ‘Bdsm consensuale/non consensuale’. Durante il rapporto, tuttavia, il compagno avrebbe iniziato a porre in essere azioni particolarmente violente e brutali, diverse da quelle stabilite. All’arrivo in ospedale, infatti, la donna aveva lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.  

Dopo aver raccolto la sua testimonianza, gli investigatori dell’Arma si sono recati a casa della coppia, trovando il compagno intento a sistemare l’abitazione, visibilmente sotto l’effetto di droghe che avrebbe sostenuto di aver consumato anche la donna.  

Nell’abitazione, in evidente stato di disordine compatibile con degli episodi di colluttazione, i militari hanno trovato uno strumento di bloccaggio artigianale appeso al muro utilizzato dall’uomo per immobilizzare la compagna sospesa per i polsi. In altre stanze sono stati trovati un taser artigianale ricavato da una racchetta elettrica per zanzare modificata, una pistola a gas con numerosi proiettili e vari strumenti per pratiche sessuali estreme con punte e catene in metallo.  

La donna dopo ore è riuscita a contattare il 112, chiedendo l’aiuto del personale sanitario e segnalando di essere vittima di ripetute violenze sessuali da parte del compagno, alle quali si era poi espressamente opposta, revocando l’iniziale consenso prestato. Il gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del carcere. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Capolei: Parere favorevole della Giunta sui “Pianetti” di Nettuno”

2 Marzo 2021

Imprese, Parasecolo (Open Fiber): “Accordo con Ama strategico per innovazione”

7 Aprile 2026

La Casa del Cinema passa alla Fondazione Cinema per Roma

8 Febbraio 2023

Salute: Fedez lancia petizione, ‘salvare il bonus psicologo’

3 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno