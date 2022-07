Torre Gaia, ringhiera divelta al quarto piano di una palazzina: intervengono i vigili del fuoco

Paura a Torre Gaia, vigili del fuoco intervengono per rimuovere un ringhiera divelta al quarto piano di una palazzina. Questa mattina alle ore 5 del mattino una squadra dei vigili del fuoco di Roma é intervenuta in via Giovanni Bernardi incrocio con via del Torraccio di Torrenova per la verifica e la rimozione di una ringhiera posta al 4° piano di un edificio di civile abitazione. La stessa é stata divelta a seguito del distacco di una batteria di pannelli solari posti sul tetto della palazzina disancorati presumibilmente a causa del forte vento. É stato necessario l’ausilio dell’autoscala AS6, dell”autogrú AG10 e del funzionario di servizio per il proseguimento delle operazioni di intervento. Non risultano persone coinvolte e si é resa necessaria l’interdizione al passaggio veicolare e pedonale dell’area sottostante.