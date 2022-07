“Stop pedaggio caselli di Lunghezza, Ponte di Nona e Settecamini”, la richiesta di Celli, Angelucci e Converti

“Con la notizia della revoca della concessione di Autostrada dei Parchi è necessario aprire adesso anche una concreta e attenta riflessione sui caselli di Lunghezza, Ponte di Nona e Settecamini che interessano circa trecentomila cittadini della periferia est di Roma. E’ fondamentale rivedere la gestione del pedaggio, eliminando i caselli e dando così fiato a tante famiglie e imprese. Non è più possibile che migliaia di pendolari siano costretti ogni giorno a subire una spesa ingiusta. Chiediamo quindi una decisione in tempi rapidi avendo come priorità le esigenze delle famiglie romane, soprattutto in questo particolare momento”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e i consiglieri capitolini Mariano Angelucci e Nella Converti.

