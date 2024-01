Torino, accoltella la moglie durante una lite: fermato 70enne per tentato omicidio

(Adnkronos) – Ancora una donna vittima di violenza. Una 65enne è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata. Ad aggredirla sarebbe stato il marito, un 70enne. E’ successo questo pomeriggio a Torino nel quartiere Borgo Filadelfia al culmine di una lite. Ancora sconosciuti i motivi. L’uomo è stato fermato per tentato omicidio dalla polizia, intervenuta su segnalazione dei vicini allarmati per le grida provenienti dall’abitazione della coppia. La donna sarebbe stata colpita da numerose coltellate in particolare a torace, addome e schiena. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

