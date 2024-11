Tommaso spiazza tutti al Gran Hermano e smaschera “il piano”, la reazione del conduttore spagnolo è terribile: il gesto scandaloso

Tommaso al Grande Fratello spagnolo ha spiazzato tutti, dicendo come stanno davvero le cose, ma la reazione del conduttore non è piaciuta.

Tommaso ha lasciato la casa del Grande Fratello per volare in Spagna e prendere parte – per qualche giorno – al reality spagnolo. Qui ad attenderlo c’era Maica, l’inquilina che aveva trascorso qualche giorno in Italia e pare si sia innamorata dell’idraulico toscano. Così le produzioni si sono messe d’accordo per un nuovo gemellaggio. Ma il concorrente italiano ha smascherato tutti, scatenando una reazione ritenuta poco carina del conduttore spagnolo.

Il Grande Fratello, dunque, non smette di regalarci colpi di scena. Questa volta Tommaso ha voluto dire tutta la verità e questa cosa ha scatenato il conduttore spagnolo in un modo che sta creando non poca polemica.

Tommaso incontra Maica e spiazza tutti: cosa è successo al Gran Hermano

Tommaso è stato mandato in Spagna con l’intento di fargli avere un confronto con Maica, che non ha mai nascosto l’interesse nei suoi confronti. Peccato che l’inquilino italiano alla fine, spiazzando tutti, ha praticamente dato un bel due di picche alla concorrente spagnola.

Ha voluto spiegarle che da lei vuole solo un’amicizia e niente di più, la cosa ha fatto scoppiare a piangere Maica che si è sfogata in confessionale, dando del “cucaracho” (scarafaggio), all’idraulico toscano. A quanto pare la giovane è rimasta molto delusa e si aspettava un epilogo ben diverso. Nel corso della puntata del Gran Hermano in diretta il conduttore Jorge Javier ha avuto una reazione che non è molto piaciuta al pubblico italiano.

Ha mostrato un fotomontaggio di Tommaso con il corpo di uno scarafaggio e ha detto: “Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaracho”. Una foto che è diventata virale in rete e ha scatenato le critiche degli utenti italiani, che avrebbero trovato fuori luogo la cosa.

Il concorrente italiano si è poi spiegato con il conduttore, dicendogli come sono andate davvero le cose, ha chiarito che Maica gli piace come amica, ma non vuole altro, non sa se davvero lei prova un forte sentimento nei suoi confronti, ma lui è voluto essere chiaro. Parole che hanno scatenato i telespettatori spagnoli, che si sono scagliati contro Tommaso, attaccandolo duramente.

Il giovane idraulico ha praticamente spiazzato tutti con questa sua reazione, tutti si aspettavano che accadesse qualcosa con Maica, ma non è stato così. Probabilmente a lui interessa Maria Vittoria e in questo modo gliel’ha dimostrato perfettamente.