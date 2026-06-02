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Tiziano Ferro fatica al concerto e preoccupa fan: “Che gli è successo?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Tiziano Ferro ‘preoccupa’ i fan. Il cantante ha aperto il suo tour degli stadi con la data zero di Lignano Sabbiadoro, andata in scena lo scorso 30 maggio, ma si è presentato in condizioni fisiche, e soprattutto vocali, precarie, che in queste ore stanno facendo preoccupare i suoi tanti fan. 

Su X è infatti diventato virale un video del cantante che, sulle note di ‘Xdono’, non riesce a scandire le parole e arriva con il fiatone sulle strofe. Difficoltà immortalate dai tanti telefoni accesi tra il pubblico e, come spesso succede in questi casi, diventate rapidamente virali su tutti i social. 

“Era l’ultimo brano dopo due ore e mezza di concerto”, prova a difenderlo un utente, mentre un altro fa trapelare tutta la sua preoccupazione “ma che gli è successo?”. “Ha fatto anche un intervento alla gola, è ovvio faccia più fatica”, ha provato a spiegare una fan, non convincendo però appieno la giuria dei social. 

 

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