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Thuram, scudetto e sfottò social a Conte? “Adesso si balla”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Marcus Thuram continua a festeggiare, anche sui social, la conquista dello scudetto dell’Inter. L’attaccante nerazzurro, protagonista della serata tricolore contro il Parma, ha condiviso su Instagram diverse foto per celebrare il titolo di campioni d’Italia. Fuochi d’artificio, lui e i compagni di squadra con il tricolore e… anche uno scatto non passato inosservato agli occhi dei più ‘maliziosi’: il francese e una tv sulllo sfondo, che trasmette una conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Antonio Conte. Poi, la didascalia: “Adesso… si balla”.
 

 

Una frase che ha ricordato a tanti il celebre discorso fatto l’anno scorso dall’allenatore salentino, che aveva caricato così i suoi negli ultimi metri della corsa scudetto, poi vinto dal Napoli all’ultima giornata. Tanti tifosi dell’Inter hanno ricondiviso il post nelle stories su Instagram, con riferimento a Conte, non proprio amato dai sostenitori nerazzurri dopo il burrascoso addio del 2021.  

 

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