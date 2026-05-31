Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cammina sul ciglio della strada e precipita in un dirupo, morta 58enne in Trentino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna di 58 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo in Trentino. Gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti per recuperare il corpo della donna, di Roverè della Luna, precipitata mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Piazzola a Molina di Fiemme. La 58enne stava rientrando a piedi verso l’autovettura insieme ad altre persone di ritorno da un concerto.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Renzi lascia la direzione del Riformista dal primo marzo

14 Febbraio 2024

Ancora maltempo ma nel weekend arriva la prima ‘fiammata africana’ con oltre 30 gradi al Sud

6 Maggio 2026

Le proposte di Conflavoro PMI per rilanciare il lavoro

12 Maggio 2018

Andrea Rossi rinnova fino al 2020 con la Top Volley Latina

15 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno