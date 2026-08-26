The Witcher 3: Wild Hunt, annunciata la Remastered

(Adnkronos) – CD Projekt RED e Yigsoft hanno ufficializzato The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, in uscita il 29 settembre su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PC, quest’ultimo disponibile su Steam, Epic Games Store, GOG e Battle.net. Chi possiede già il gioco originale su PS5, Xbox Series o PC riceverà l’aggiornamento gratuitamente, comprensivo delle espansioni “Hearts of Stone” e “Blood and Wine”.

La versione rimasterizzata introduce un ampio pacchetto di migliorie grafiche e tecniche: comparto visivo rinnovato, combattimento perfezionato, sistema di movimento e traversata rivisto, nuovi effetti per i segni dei Witcher, gestione delle cavalcature aggiornata, comportamento dei mostri più sofisticato, un albero delle abilità ridisegnato, la possibilità di trasmogrificazione dell’equipaggiamento, una modalità foto ampliata e nuove animazioni di finitura, tra le altre novità.

Durante la Gamescom Opening Night Live è stato mostrato anche il teaser di “Songs of the Past”, nuova espansione sviluppata da Fool’s Theory e attesa nel 2027. L’espansione introdurrà la regione inedita di Letten, terra dalle tradizioni rurali e dal folklore radicato, apparentemente prospera ma segnata da un segreto oscuro che Geralt dovrà affrontare insieme a nemici mai visti prima nella saga.

Nel frattempo, tutti i possessori di The Witcher 3 hanno da oggi accesso gratuito alle due espansioni originali, “Hearts of Stone” e “Blood and Wine”, con largo anticipo rispetto al lancio della Remastered di settembre. CD Projekt RED ha inoltre annunciato una collaborazione con Blizzard Entertainment per portare The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered e “Songs of the Past” su Battle.net. Chi acquisterà l’espansione sulla piattaforma Blizzard otterrà una skin di Geralt utilizzabile in Diablo IV, con ulteriori dettagli attesi in occasione della partecipazione di CD Projekt RED alla BlizzCon di settembre.

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