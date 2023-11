The Voice Kids: Teresa Ferraro entra a far parte della nuova edizione

La RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale torna in tv con la piccola Teresa Ferraro che è entrata a far parte della nuova edizione di The Voice Kids in onda su Rai 1 in prima serata.

Teresa Ferraro, allieva della RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, ha 13 anni e viene dalla provincia di Cosenza. Studia canto con Cecilia da quando era piccolina. Venerdì 24 novembre si è esibita in prima serata su Rai 1 nel programma di Antonella Clerici The Voice Kids ricevendo 4 Sì dai giudici Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè. La piccola si è esibita con un brano di Alicia Keys, Empire state of mind, cantando e rappando come una grande artista.

Teresa ha scelto di entrare nel Team guidato da Clementino.

Negli anni RC Voce e Produzione ha avuto tantissime soddisfazioni, come la partecipazione di Raffaele Renda ad Amici di Maria De Filippi arrivato al serale, e tanti altri ragazzi che hanno partecipato a contest televisivi come Xfactor, All together now, Festival di Castrocaro, Sanremo Young e, non solo, anche contest importanti come Deejay on stage, ma anche i talent internazionali come The Voice ed Xfactor in Albania.

La RC Voce Produzione è una scuola di alto perfezionamento canoro e artistico diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale che vanta da oltre dieci anni una presenza importante su tutto il territorio nazionale e si configurasicuramente come la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. A guidare la scuola ci sono due tra i più influenti artisti, cantautori e vocal coach del panorama nazionale:

Rosario Canale, autore multiplatino per Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto e svariate edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro.

Cecilia Cesario, cantautrice, musicoterapeuta, vocal coach ad Amici di Maria De Filippi e ad Amici di Maria De Filippi Celebrities e protagonista di svariati tour internazionali.

