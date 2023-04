Tevere, presentato il masterplan degli interventi di rigenerazione del tratto urbano

Un piano strutturato per il Tevere, che mette a sistema tutti gli interventi in programma lungo il fiume e in corrispondenza della confluenza dell’Aniene.

Pianificare l’utilizzo degli spazi sulle sponde fluviali è uno degli obiettivi dello Studio per la Rigenerazione del tratto del Tevere urbano presentato dall’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia e dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, insieme a Rocco Ferraro, Consigliere Città Metropolitana Roma, la progettista incaricata Maria Cristina Tullio, la consulente Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Chiara Cuccaro e al Coordinatore Programma strategico operativo Tevere, Carlo Gasparrini.

Oltre ai cinque interventi già previsti sui parchi di affaccio, finanziati con i fondi per il Giubileo per 7,3 milioni di euro, lungo il Tevere insistono altre aree pubbliche non utilizzate ma che potrebbero esserlo attraverso nuovi progetti. Lo Studio per la Rigenerazione del tratto del Tevere urbano consente di costruire una vision complessiva e getta le basi per una concreta policy per il fiume, valorizzando il suo ruolo strategico connettivo, funzionale, ecologico, di regolazione microclimatica, culturale e sportivo-ricreativo.

“Con il Masterplan vogliamo mettere a sistema quello che accadrà nei prossimi anni sul Tevere perché dal 2008, quando è stato fatto il Piano Regolatore, è sempre mancata una pianificazione complessiva nonostante fosse prevista la redazione di un Piano unico che, tuttavia, non è mai stato fatto. Questo è il primo tassello che fa una ricognizione di tutti i progetti e gli attori in campo e ci consente di immaginare il futuro delle sponde del fiume attraverso l’individuazione di aree strategiche e di materiali, arredi e soluzioni progettuali anche in termini di rinaturalizzazione degli habitat. Questo studio, inoltre, ci dà la possibilità di affrontare alcuni temi mai affrontati organicamente, per esempio quello dei barconi galleggianti, recependo il piano a stralcio dell’Autorità di Bacino. Un lavoro importante, quindi, che pone le basi per la fase successiva: la redazione del Piano strategico operativo del Tevere, al quale stiamo già lavorando” ha dichiarato Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale.

“Diamo avvio al più grande Piano di interventi di rigenerazione e valorizzazione del Tevere e dei suoi affluenti degli ultimi decenni. Con la realizzazione di 5 nuovi Parchi d’affaccio verranno restituite alla città aree oggi in gran parte inaccessibili e degradate che, attraverso interventi integrati, verranno riqualificate e valorizzate secondo le peculiari caratteristiche che ognuna presenta. Verranno creati parchi, aree ludiche e didattiche, percorsi fitness, nuovi percorsi ciclabili e collegamenti con le piste esistenti, zone relax e pic-nic. Un grande lavoro è previsto per la rigenerazione e la cura del ricchissimo patrimonio arboreo delle rive del fiume, insieme ad interventi di messa in sicurezza idraulica delle aree golenali. Con questi interventi giubilari, che si aggiungono a quelli già effettuati al Parco fluviale della Magliana e di Ponte Marconi, vogliamo che il Tevere, sull’esempio di grandi capitali europee, sia pienamente connesso con la vita della città tutelandone il suo prezioso ecosistema e valorizzandone le grandi potenzialità per dare a Roma nuovi spazi verdi fruibili e accoglienti” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale

Obiettivi del Masterplan del Tevere

– completare la ricognizione degli interventi in atto grazie ai fond del Giubileo e del Pnrr e in programma da parte di tutti gli enti coinvolti (Roma Capitale, Regione Lazio, Autorità di Distretto, Soprintendenza Speciale, solo per citarne alcuni);

– individuare aree e progetti strategici e prioritari da realizzare con risorse speciali e tramite una programmazione adeguata;

– individuare una serie di soluzioni tipologiche e “prototipali” ripetibili in altri contesti lungo i fiumi romani;

– definire linee guida, materiali e soluzioni applicabili in diversi contesti lungo il fiume per garantire unitarietà cromatica, materica e di soluzioni che rendano riconoscibili gli interventi lungo il fiume come parte di un “Sistema” unitario;

– realizzare gli elementi previsti dal PS5 del Tevere.

Com’è composto il masterplan

Il Piano prevede:

– interventi sistemici di tipo lineare (connettivo);

– interventi in aree strategiche di cui 5 Giubilari e altre 15 aree considerate strategiche

Per ciascuna di queste 20 aree sono indicate: le schede di pre-fattibilità e i prototipi progettuali; i costi parametrici per la loro realizzazione; le linee guida d’intervento con l’individuazione di un abaco di elementi di arredo e attrezzatura delle aree (pavimentazioni, delimitazioni, arredi ecc), un abaco di soluzioni NBS (Natural Based Solution) e un abaco di soluzioni per migliorare il drenaggio urbano e mitigare il microclima nelle aree contermini al fiume e a maggior vulnerabilità.

Tra le aree strategiche indicate e le relative progettualità ci sono: l’area del Lungotevere Thaon di Revel, sulla riva sinistra del Tevere, con una tipologia di solarium; la zona di laminazione di Tor di Quinto, sulla riva destra del Tevere, con una tipologia di ambienti umidi e allagabili e di spazi pubblici con impianti sportivi; la riva sinistra del Tevere di fronte il parco Tevere–Magliana con un bosco dimostrativo depurativo; l’area del ponte di Bailey, a nord del Villaggio Olimpico, sulla riva sinistra del Tevere, con la creazione di una passerella ciclopedonale sui piloni del ponte Bailey.

Ecco alcune ipotesi progettuali delle aree oggetto di intervento.