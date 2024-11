GF, lite furiosa tra Shaila e Helena su Lorenzo, volano parole grosse

Al Grande Fratello Shaila e Helena hanno avuto pesante scontro su Lorenzo dopo giorni di calma apparente. Ecco cosa è successo.

Un nuovo scontro di fuoco in Casa al GF. Stavolta al centro della scena non ci sono Federica e la cerchia dei suoi “amici” e ammiratori. Sono tornate sotto i riflettori Shaila e Helena, ancora una volta agguerrite sul ragazzo che a entrambe ha fatto perdere al testa: Lorenzo.

Le due parevano aver deposto l’ascia di guerra. Helena sembrava aver ritrovato la serenità tra le braccia di Javier (al quale si è avvicinata molto negli ultimi giorni, suscitando apparentemente un certo fastidio in Lorenzo) e Shaila ha potuto godersi senza troppi pensieri la storia con Spolverato. Sebbene i due abbiano avuto diversi scontri nel corso delle ultime settimane.

Invece pare che nelle ultime ore i vecchi rancori tra le due abbiano preso di nuovo il sopravvento. Ma cosa è successo?

Shaila e Helena ai ferri corti: è guerra aperta

Durante una chiacchierata intima con Lorenzo, Shaila ha raccontato di aver discusso animatamente con Helena proprio su di lui. Pare che la modella abbia detto a Shaila di “essere felice per lei” e per la sua storia con Lorenzo. Un commento che non avrebbe convinto l’ex velina. Le due si sarebbero quindi scontrate e Helena, a detta di Shaila, l’avrebbe accusata di essere “falsa” e di non crederle.

La modella ha detto di non sentire davvero felicità per il fatto che Shaila abbia trovato la serenità con Lorenzo. Il che ha fatto esplodere la furia di Shaila. “Allora quale cavolo è la tua idea?“, ha sbottato Shaila, riportando le esatte parole dette a Helena a un interessatissimo Lorenzo. Il quale ha ribattuto: “Finalmente è uscita la verità”.

Shaila ha continuato: “Le ho detto: ‘Vedi, questa sei te! Queste son tutte cose che covi e non mi hai mai detto, questa è la verità. Sei proprio scostumata. Perché maleducata vuol dire che i tuoi genitori ti hanno insegnato male, non ho detto maleducata ho detto scostumata. A un certo punto le ho detto ma quanti anni hai? 12?“. L’ex velina ha poi concluso dicendo a Helena di essere reale e di dire quello che pensa davvero. Un atteggiamento che pare essere piaciuto molto a Lorenzo.

“Brava, se ti è venuto questo atteggiamento qua brava, mi complimento”, ha detto il gieffino. Insomma, i dissapori tra le due non sono certo acqua passata, come alcuni aveveano creduto. Che Helena non abbia ancora superato la sua forte attarzione per Lorenzo? Parrebbe proprio di sì (e povero Javier…)