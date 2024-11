“Harry e Meghan protagonisti di un film”: il grande ritorno dei Duchi di Sussex, quando sarà trasmesso

Harry e Meghan torneranno a essere protagonisti un film – un documentario, per l’esattezza, su di loro. Ecco quando uscirà.

Harry e Meghan hanno fatto il loro gran ritorno. I due, dopo mesi di ruomrs su un loro presunto allontanamento (si era parlato perfino di un divorzio in corso) saranno protagonisti di una nuova pellicola che rilascerà dettagli inediti su di loro. Ma di cosa parlerà esattamente? Ecco tutte le anticipazioni in merito.

Innanzitutto va detto che il film sarà diretto da una vera maestra del settore, la pluripremiata regista Ulrike Grunewald. Pare che il documentario voglia soffermarsi maggiormente su dettagli ancora poco noti della vita dei Duchi di Sussex, in particolare il focus non sarà Meghan (come molti avrebbero immaginato) ma Harry.

Nuovo documentario su Harry e Meghan: le anticipazioni

Si tratterà di un documentario trasmesso sulle reti tedesche – la data fissata è il 3 dicembre – ma con ogni probabilità verrà tradotto e ritrasmesso anche in altri Paesi. La regista ha voluto soffermarsi sulla vita dei Sussex dopo la tanto discussa Megxit, sopratttutto sui drammi affrontati da Harry dopo l’addio alla sua famiglia. Non per niente, il titolo la dice lunga sui toni del film: Harry il Principe perduto. Un titolo a dir poco suggestivo (e anche un po’ teatrale).

Da quel che sembra potrebbe trattarsi di un documentario “in difesa” dei Sussex e del periodo travagliato che hanno vissuto, soprattutto Harry. Che ancora una volta passa come il “fratello minore abbandonato” e mai capito davvero.

Nel dettaglio, scrive L’express britannico, il documentario “esplorerà la sua continua ricerca di un ruolo significativo e l’impatto più ampio di ciò sulla monarchia britannica”. Pare, a ogni modo, che stavolta non ci saranno offese gratuite o attacchi alla Royal Family. Al contrario, per una volta sarà solo Harry al centro della scena e i suoi demoni che da sempre lo accompagnano.

Ci saranno solo brevi accenni ai Royal ma del tutto privi di “retroscena”. Ad esempio si parlerà della morte della Regina Elisabetta e di come abbia impattato sul resto della famiglia. E anche delle nuove sfide legate al cancro di Kate e Carlo. Ma in toni assolutamente neutri e rispettosi.

Il focus rimarrà Harry e c’è chi pensa che questa nuova “versione” più pacata della vita dei Sussex possa gettare le basi per un futuro riavvicinamento alla Famiglia Reale. I due verranno davvero perdonati una volta per tutte e potranno rientrare in Famiglia? Non si può far altro che aspettare.