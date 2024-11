Amici 24 anticipazioni domenica 24 novembre: lite tra i prof, giuria d’eccezione, battaglia in studio

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di domenica 24 novembre del talent di Canale 5 Amici 24: cosa accadrà.

Poco fa è terminata la registrazione della nona puntata di Amici 24, il talent show che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori.

La puntata, che andrà in onda su Canale 5 domenica 24 novembre, promette scintille e momenti indimenticabili. Ecco cosa ci aspetta.

Amici 24, scontro tra i prof e le gare

La nona puntata di Amici 24 ha visto la presenza di un ospite musicale molto amato dal pubblico italiano: Gianni Morandi. Il cantante ha presentato il suo nuovo singolo, regalando emozioni e ricordi al pubblico in studio e a casa. La giuria delle gare di canto e ballo è stata composta da volti noti del panorama musicale e coreografico italiano: Al Bano per il canto, Brunori Sas per le sue note poetiche e Anbeta nel ruolo di giudice delle performance danzanti.

Il cuore pulsante dell’episodio è stata senza dubbio la gara di canto. Tra i concorrenti si sono distinti Antonia, Chiamamifaro., Senza Cri, TrigNO e Diego, Nicolò, Ilan e Luk3. Quest’ultimo si è trovato nuovamente in sfida, dimostrando quanto sia agguerrita la competizione quest’anno. Anche la gara di ballo non è stata da meno con i suoi colpi di scena. Daniele ha conquistato l’attenzione dei giudici insieme a Francesca, Alessia, Alessio, Dandy e Teodora. Quest’ultima dovrà affrontare una sfida nella prossima settimana per mantenere il suo posto nella scuola.

Particolare attenzione merita la sfida di Vybes che dopo essere arrivato ultimo nella precedente gara di canto ha avuto l’opportunità di riscattarsi battendo il suo avversario. Un momento toccante è stato quello della ballerina Rebecca che purtroppo ha perso la sua sfida ed è stata eliminata dalla competizione; al suo posto entra Dandy pronto a dimostrare il suo valore.

Durante questa puntata abbiamo assistito anche ad una nuova gara degli inediti con Nicolò, Antonia e Senza Cri come protagonisti, ad avere la meglio è stata Antonia con un brano che sicuramente rimarrà impresso nel cuore del pubblico. L’improvvisazione ha visto invece trionfare Francesca tra Alessio ed Alessia in una prova che mette alla prova reattività ed estro artistico dei concorrenti.

Alessandra Celentano ha proposto una modifica al regolamento riguardante l’eliminazione diretta degli allievi ultimi in classifica per tre volte; tuttavia gli insegnanti non hanno raggiunto un accordo unanime su questa proposta. Non sono mancati momenti di tensione tra gli insegnanti stessi come lo scontro tra Deborah Lettieri ed Emanuel Lo riguardante Francesca.