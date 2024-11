Kate Middleton non riesce a rinunciare a questo dessert a fine cena: parola di William

Il Principe William ha rivelato qual è il dessert preferito dalla Principessa Kate Middleton, che mangia quasi sempre a fine cena.

La famiglia reale britannica è spesso al centro dell’attenzione per i suoi impegni ufficiali, le cerimonie sfarzose e gli abiti eleganti.

Tuttavia, dietro le quinte, sembra che i gusti personali dei suoi membri siano molto più semplici e terreni, soprattutto quando si tratta di cibo. La recente rivelazione del principe William riguardo il dessert preferito di Kate Middleton ne è un esempio lampante.

Kate Middleton, il dolce preferito della Principessa

Durante una visita ufficiale al Duchy College Stoke Climsland in Cornovaglia lo scorso ottobre, il principe William ha avuto modo di conversare con lo chef Darren Watson. Quest’ultimo ha raccontato di aver fatto delle ricerche sui dolci prediletti dalla famiglia reale per poter offrire al principe un assaggio durante la sua visita. Tra questi, una torta di biscotti al cioccolato che aveva fatto parte degli strati della torta nuziale dei duchi nel 2011. Ma la vera sorpresa è arrivata quando Watson ha menzionato lo sticky toffee pudding come il dessert favorito della principessa del Galles.

Lo sticky toffee pudding è un classico dolce britannico amato da molti per la sua consistenza morbida e il suo ricco sapore di caramello. Che questo sia il dessert preferito da Kate Middleton non fa che confermare l’apprezzamento della principessa per le cose semplici ma autentiche. Una caratteristica che sembra riflettersi anche nelle scelte educative verso i propri figli, come dimostra l’aneddoto del piccolo George desideroso di diventare pizzaiolo.

L’aneddoto su George e la sua aspirazione a diventare pizzaiolo ha divertito molti sul web qualche settimana fa. Questo episodio dimostra non solo l’innata umiltà del giovane principe ma anche come questa virtù sia fortemente radicata all’interno della famiglia reale britannica. Sembra infatti che George abbia ereditato questa qualità dalla madre Kate, nota per il suo stile sofisticato ma anche per i suoi gusti semplici a tavola.