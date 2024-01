Terremoto tra Campania e Basilicata, scossa di magnitudo 3.8 a Ricigliano

(Adnkronos) – Scossa di terremoto oggi tra Campania e Basilicata. Il sisma di magnitudo 3.8 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 6 chilometri da Ricigliano, in provincia di Salerno. La scossa è avvenuta alle 10.23 di questa mattina, a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito sia dalla popolazione della provincia di Salerno che della Basilicata visto che le due aree sono molto vicine. Al momento non si registrano danni e non ci sono notizie di feriti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...