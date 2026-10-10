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Terremoto Panama, paura e fuga in diretta tv per 5 commentantori sportivi: “Colleghi, attenzione” – IL VIDEO

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Paura in diretta tv per i cinque commentatori sportivi di una televisione locale che hanno avvertito in diretta la scossa di 7.6 verificatasi ieri sera a

Panama
, con conseguente allerta tsunami, poi rientrata. I cinque, come si vede nelle immagini circolate immediatamente dopo sui social network, dopo aver visto tutto intorno a loro tremare sono fuggiti via, non prima di aver lasciato i microfoni sulle sedie, mentre alle loro spalle si vedono oscillare le luci e il ventilatore a soffitto. “Colleghi, fate attenzione”, dice uno di loro prima di allontanarsi dal luogo di registrazione, che si trovava a circa 60 chilometri di distanza dall’epicentro del sisma, a circa 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba. 

 

Non sono state segnalate vittime a Panama, mentre i video mostrano persone che evacuano gli edifici, centri commerciali che si svuotano in pochi minuti, edifici parzialmente distrutti. Tuttavia, almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate a causa del terremoto, secondo quanto si legge nell’ultimo bilancio ufficiale diramato dalle autorità panamensi, secondo le quali oltre 400 edifici hanno subito danni. 

Le autorità hanno anche segnalato il crollo di edifici e strade in seguito alla scossa, soprattutto nella zona centrale del Paese. Nel dettaglio, sono stati danneggiati 142 negozi, quattro edifici residenziali, 188 scuole, 20 centri sanitari, 26 edifici governativi, 13 chiese, sette hotel, nove ponti e molte strade. Tra gli edifici danneggiati anche il campanile della cattedrale di San Giovanni Battista a Penonomé, nella provincia centrale di Coclé. 

“Desiderio esprimere la mia vicinanza e solidarietà a tutte le famiglie panamensi, specialmente a coloro che hanno vissuto momenti di timore e incertezza. Da Roma, mi unisco di cuore a voi e invito tutta la nostra Chiesa ad elevare una preghiera, chiedendo al Signore che protegga il nostro popolo, ci conceda serenità e rafforzi la nostra solidarietà”, ha detto mons. José Domingo Ulloa Mendieta, arcivescovo di Panama e presidente della Conferenza episcopale.  

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