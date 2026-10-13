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Terremoto a Panama, nuova scossa di magnitudo 6.2

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – La terra continua a scuotersi a Panama. Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 6.2, è stata registrata poco dopo le 18,20 ora locale (1.20 in Italia), con epicentro nel centro-sud del Paese, a circa 300 km dalla capitale. Non si hanno notizie di vittime o danni.  

Una scossa di terremoto, di magnitudo 7.6 della Scala Richter, è stata registrata a Panama venerdì scorso. In seguito al sisma, avvertito anche in Costa Rica, era stato diramato l’allarme tsunami. 

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