Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Terremoto a Granada, scossa di magnitudo ad Alhendín: danni e paura

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5 ha colpito nella notte tra il 14 e 15 agosto 2026 l’area di Granada, nel sud della Spagna, con epicentro nei pressi di Alhendín. Secondo i dati aggiornati dell’Istituto Geografico Nazionale spagnolo (Ign), il sisma è stato registrato alle 1:04 ora locale ed è stato avvertito in dieci province.  

La scossa ha provocato danni materiali, tra cui caduta di elementi di facciate e cornicioni, crepe e altri distacchi, ma al momento non risultano vittime. Il terremoto è stato avvertito in gran parte dell’Andalusia, dove i servizi di emergenza hanno ricevuto oltre 200 segnalazioni e la Giunta regionale ha attivato il livello 1 del piano di emergenza per il rischio sismico. 

Nelle ore successive l’Ign, che aveva inizialmente stimato l’intensità del terremoto a 4,8 gradi, ha registrato numerose scosse di assestamento nell’area di Granada, alcune delle quali superiori a magnitudo 3. La sequenza sismica resta sotto monitoraggio. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ucraina-Russia, “Mosca pianifica una nuova offensiva”: lo scenario

15 Gennaio 2024

Taiwan Excellence Latina, colpo di mercato: arriva il giovane centrale slovacco Kovac

7 Ottobre 2017

Milano, 73enne trovata morta in casa con lesione testa

13 Dicembre 2023

Chiara Ferragni, tra donazioni andate a buon fine, class action e timori per lavoratori Balocco

9 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno