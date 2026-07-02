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Balogun espulso e Messi graziato, la polemica social ai Mondiali 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Falorin Balogun espulso, Leo Messi graziato per lo stesso fallo. Il cartellino rosso rimediato dall’attaccante degli Stati Uniti ai Mondiali, nella sfida con la Bosnia, finisce sotto i riflettori e scatta il confronto con un precedente ‘illustre’. Balogun al 65’ è stato espulso per il pestone alla caviglia del difensore bosniaco Tarek Muharemovic. Il Var ha richiamato l’arbitro, revisione e red card.  

 

 

Su X, sono in molti a ricordare che Messi, nel match della prima fase Argentina-Algeria, ha commesso un fallo plateale su un difensore avversario: piede a martello su polpaccio e caviglia, nessun provvedimento disciplinare per la superstar. 

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