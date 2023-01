Termini, ancora controlli dei carabinieri: 6 persone arrestate

Ad esito dei servizi quotidiani nell’area della stazione Termini, i Carabinieri del Gruppo Roma hanno arrestato 6 persone in poche ore.

Le attività quotidiane dei Carabinieri rientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto Bruno Frattasi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 26enne algerino, senza fissa dimora, che a seguito di un controllo in piazza dei Cinquecento, in esito ad accertamenti alla banca dati delle forze dell’ordine e presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, è risultato aver fatto reingresso illegale nel territorio nazionale senza la prevista autorizzazione del Ministero dell’Interno, essendo stato destinatario di ordine di espulsione del Questore di Taranto, eseguito nel 2018.

Sempre in piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato anche un 41enne libico trovato in possesso di 5 dosi di hashish.

All’interno della galleria “Forum Termini”, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini del Marocco, di 21 e 28 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi dall’addetto alla sicurezza di una profumeria mentre tentavano di asportare una confezione di profumo, del valore di 120 euro, previa rimozione della placca antitaccheggio. I due, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dai militari intervenuti immediatamente.

A bordo della metropolitana linea B, alla fermata “Termini”, i Carabinieri hanno invece arrestato una 32enne, domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano e già nota alle forze dell’ordine, bloccata su indicazione delle guardie giurate di vigilanza, dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad una turista venezuelana di 50 anni.

Infine, in via Giovanni Giolitti, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 26enne del Marocco che poco prima aveva avvicinato un turista venezuelano di 36 anni e, dopo averlo strattonato, ha tentato di derubarlo del telefono cellulare. La resistenza della vittima ha fatto desistere il 26enne che lo ha spintonato, facendolo cadere a terra, e si è dato alla fuga per le vie limitrofe dove però è stato rintracciato dai militari che lo hanno arrestato per tentata rapina.