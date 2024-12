Teo Mammucari lascia Belve in diretta: il fuori onda è da censura, la Fagnani senza parole

Teo Mammucari lascia l’intervista di Belve a metà e quello che si sente nel fuori onda lascia tutti senza parole: la reazione della Fagnani è epica

La televisione italiana ha assistito a un evento che ha scosso il pubblico e sollevato interrogativi: Teo Mammucari, noto conduttore e comico, ha abbandonato improvvisamente lo studio di “Belve“, il format condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. L’episodio, avvenuto durante la registrazione della puntata in onda martedì 10 dicembre 2024, ha lasciato attoniti i telespettatori e la stessa conduttrice.

Ma cosa ha spinto Mammucari a compiere un gesto così estremo? La risposta sembra risiedere nelle dinamiche dell’intervista stessa. “Belve” è un programma che si caratterizza per il suo approccio diretto e talvolta scomodo nei confronti degli ospiti invitati. Francesca Fagnani è nota per non fare sconti, ponendo domande incisive che mirano a scoprire lati nascosti o meno noti della personalità e della vita dei suoi intervistati.

L’intervista, a detta di Mammucari, avrebbe preso una direzione particolarmente spiacevole, che più volte sottolinea alla padrona di casa di non gradire il tono dell’intervista (tipico della Fagnani in questo programma, ndr).

Nonostante la consapevolezza del format di “Belve“, sembra che Mammucari non sia stato disposto ad affrontare determinate questioni davanti alle telecamere, accusando la conduttrice più volte di non essere corretta e di porre domande al limite del ridicolo. La Fagnani, di contro, ha spesso incalzato Mammucari di prendere l’intervista in modo ironico, arrivandogli a dire: ‘Tu sei una persona molto ironica, ma non autoironica’.

Teo Mammucari manda a quel paese la Fagnani mentre lascia lo studio

L’intervista, durata una manciata di minuti, prende subito una piega ‘scomoda’ per Mammucari, che si dimostra da subito infastidito dalle domande della padrona di casa, a sua detta non coerenti con la realtà di alcune sue dichiarazioni passate. Da qui parte un botta e risposta piccato tra i due, che si stuzzicano e si ‘attaccano’ sulle modalità delle domande e delle risposte date.

La Fagnani accusa Mammucari di non usare ironia in questa intervista, prendendo tutto troppo sul personale, mentre Teo attacca la Fagnani sul suo modo di condurre l’intervista, riportando virgolettati distorti, tesi (a suo dire) a dipingerlo come una persona cattiva e burbera.

La Fagnani non ci sta, e ribatte dicendo: ‘Sei tu che mi hai chiesto di partecipare al mio programma, non sapevi come era fatto?’, e la risposta è: ‘Francè, mica sono Flavia Vento’ (commento poco rispettoso nei confronti della soubrette). Di lì il declino: Mammucari, sempre più indispettito accusa la conduttrice di indossare davanti al pubblico una veste diversa da come è nella realtà dietro le quinte, sottolineando il fatto che i messaggi intercorsi tra i due prima dell’inizio della registrazione avessero tutt’altro tono. La Fagnani si difende facendo presente che i format del suo programma è quello, e da sempre non fa sconti a nessuno, dicendo a Mammucari che nessuno lo lega alla sedia e, se avesse voluto, avrebbe potuto interrompere l’intervista.

Mammucari non ci pensa due volte, tanto da alzarsi, scusarsi con il pubblico e uscire di scena, mandando a quel paese la Fagnani per ben 3 volte dietro le quinte con i microfoni ancora accesi. La Fagnani resta senza parole, e ridendo si rivolge al pubblico dicendo che era la prima volta che un suo ospite avesse questa reazione alle sue domande. Come finirà la querelle? Siamo certi non sia questo l’ultimo capitolo