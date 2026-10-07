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‘Tale e Quale Show’, stasera nuovo appuntamento: le anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlo Conti e ‘Tale e Quale Show’ tornano stasera, mercoledì 7 ottobre, in prima serata su Rai1 con il terzo appuntamento della sedicesima edizione, con nuove trasformazioni e nuove sfide per i protagonisti in gara. 

A presentarsi da leader sarà Selma, che ha conquistato anche la seconda puntata e firmato così la seconda vittoria consecutiva. Dopo il successo dell’esordio la cantante ha concesso il bis con ʼListenʼ di Beyoncé e guida ora la classifica provvisoria, inseguita da Andrea Perroni e Roberta Morise. Il varietà riparte con undici nuove interpretazioni.  

Jasmine Carrisi sarà Anna Pepe mentre Gabriele Cirilli e Flavio Insinna affronteranno una nuova prova nei panni di Totò e Charlie Chaplin. Maddalena Corvaglia si trasformerà in Geri Halliwell, Selma Ezzine cercherà il terzo successo consecutivo con Alicia Keys e Stefano Meloccaro vestirà i panni di Gianni Morandi. Per Roberta Morise ci sarà Loredana Bertè, Max Paiella interpreterà Francesco Gabbani e Paola Perego sarà Orietta Berti. Andrea Perroni si confronterà con Geolier, Anna Pettinelli avrà il volto di Doris Day e Vladimir Randazzo quello di Sayf. 

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