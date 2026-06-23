Tajani: “Liberi gli attivisti italiani della Flotilla detenuti in Libia”

(Adnkronos) – “Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla, che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro Console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, che abbiamo seguito e assistito in questi giorni”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani, in un post su X.

Secondo Tajani, la liberazione degli italiani è avvenuta “grazie a un intenso lavoro diplomatico, in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi” e gli attivisti “domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l’ottimo lavoro svolto”.

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