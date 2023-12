Tabacco, Masiello ( Coldiretti): “No all’eliminazione della coltivazione in Italia”

(Adnkronos) – Gli accordi di filiera sono stati straordinari – ha detto Gennarino Masiello vicepresidente nazionale Coldiretti e presidente Ont Italia a margine dell' incontro " Le sfide regolatorie per la filiera del tabacco " svoltosi nel villaggio Coldiretti, in piazza Municipio a Napoli sino al 9 Dicembre.

Il mondo della filiera del tabacco era demonizzato e chiaramente con l' eliminazione degli aiuti e delle risorse a disposizione è stata messo a dura prova l'intera filiera. Anche noi siamo convinti che bisogna lottare contro il tabagismo e fare in modo si possa creare un consumo consapevole e a danno ridotto ma questo – aggiunge Masiello, non può passare per l'eliminazione della coltivazione del tabacco in Italia. Il rischio sarebbe aumentare l'importazione del tabacco. L'accordo di Philip Morris deve diventare un esempio un modello da replicare anche in altri comparti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

