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Svitolina vince gli Internazionali femminili, in finale battuta Gauff

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Elina Svitolina campionessa degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista ucraina – settima forza del seeding – piega al terzo set la statunitense – finalista della passata edizione – Coco Gauff e vince il secondo titolo stagionale, dopo il successo a inizio anno nel Wta 250 di Auckland. 6-4 6-7(3) 6-2, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore di Svitolina, che con il titolo al Foro Italico mette la ciliegina sulla torta in una settimana dove ha battuto la numero 2 del mondo Rybakina e la numero 3 Wta Swiatek.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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