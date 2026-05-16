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Auto in corsa travolge pedoni a Modena: 8 feriti, 4 sono gravi. Fermato 31enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
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MODENA (ITALPRESS) – In via Emilia centro, a Modena, un’auto a tutta velocità ha travolto diversi pedoni in largo Porta Bologna, finendo poi la propria corsa contro la vetrina del negozio Dallari Abbigliamento. Secondo quanto riferito, sono 8 i feriti, 4 di questi in condizioni gravi. Sul posto anche gli elisoccorso del 118 da Bologna e Pavullo.
L’uomo a bordo dell’auto, rimasto a sua volta ferito, si è dato alla fuga a piedi ferendo con un coltello una persona che gli si era lanciata addosso per fermarlo ma è stato poi bloccato all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano.
A bordo dell’auto un 31enne italiano di origine marocchina. L’uomo è originario della provincia di Bergamo, è laureato in economia e risiede in provincia di Modena. Portato in Questura, è sottoposto a interrogatorio.
“Puntava il marciapiede ed ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare”, è il racconto di alcuni testimoni.
“Sono otto i feriti, di cui quattro gravi”, ha detto a Rai News 24 il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, in merito a quanto accaduto nel pomeriggio in città. Due dei feriti più gravi sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna e altri due a Modena. “Una di queste è grave e le sono state amputate le gambe”, ha spiegato il primo cittadino.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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