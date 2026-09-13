Svezia, seggi aperti per elezioni parlamentari﻿

(Adnkronos) – Aperti da stamattina alle 8 in Svezia i seggi per le elezioni parlamentari che si preannunciano molto serrate, con in palio il ritorno della sinistra al potere o l’ingresso, per la prima volta, dell’estrema destra nel governo. I sondaggi attribuiscono da tempo ai quattro partiti del blocco di sinistra un vantaggio sull’alleanza quadripartitica del primo ministro conservatore Ulf Kristersson, che comprende i Democratici Svedesi di estrema destra.

Ma il distacco si è ridotto a un testa a testa negli ultimi giorni della campagna. La leader dell’opposizione, Magdalena Andersson dei socialdemocratici, si è impegnata a rafforzare lo stato sociale e ad aiutare le famiglie in difficoltà ad affrontare l’aumento dei costi, qualora i quattro partiti di sinistra ottenessero la maggioranza domenica. Nel frattempo, il primo ministro conservatore uscente Kristersson ha promesso di concentrarsi sul miglioramento della vita quotidiana degli svedesi, ora che la stretta del suo governo sulla criminalità organizzata e sull’immigrazione ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Kristersson ha governato con il sostegno del partito di estrema destra Democratici Svedesi negli ultimi quattro anni e ha promesso per la prima volta al partito anti-immigrazione incarichi ministeriali qualora i quattro partiti di destra vincessero le elezioni. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due sondaggi all’uscita dalle urne. Risultati parziali più affidabili saranno disponibili poche ore dopo.

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