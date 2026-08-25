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Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 25 agosto: nessun ‘6’ né ‘5+1’﻿

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, martedì 25 agosto 2026. Centrati 10 punti ‘5’ incassando rispettivamente 19.398,97 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 218.056.126,56 euro. 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

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– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Questa la combinazione vincente di oggi, 25 agosto: 15 – 36 – 62 – 67 – 69 – 70 Numero Jolly: 32. Superstar: 15. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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