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Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della musica. E’ scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Ad annunciarlo in video il nipote Brian Seaver. “Avevo immaginato la pesantezza di questo momento, ma non l’avevo percepita davvero fino ad ora – ha detto -. E’ un onore, un onore che si accompagna a un orgoglio assoluto e a una profonda tristezza”. Con 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera, e oltre 100 milioni di dischi venduti, Parton è celebre per brani come “Jolene” e “I Will Always Love You”.
Parton ha affiancato alla carriera musicale anche quella di attrice, ricevendo due candidature ai Golden Globe; filantropa, attraverso il suo programma di promozione della lettura “Imagination Library”, ha donato oltre 150 milioni di libri ai bambini. Inoltre, nel 2020, donò un milione di dollari per la ricerca sui vaccini per il Covid-19.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
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