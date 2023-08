Summit Volley Camp 2023: Un Successo Record di Passione e Pallavolo

Un’esplosione di entusiasmo e passione ha caratterizzato l’Edizione 2023 del Summit Volley Camp, tenutosi presso il suggestivo Sestriere Sport Center. Quest’anno, il camp ha raggiunto vette mai viste prima, stabilendo nuovi record e dimostrando ancora una volta di essere l’evento sportivo estivo più ambito dai giovani appassionati di pallavolo.

Una straordinaria corsa verso il successo ha portato alla vendita di tutte le disponibili iscrizioni in un tempo record. Il Camp ha accolto quasi 100 iscritti, superando ogni previsione e riempiendo le pagine della sua storia di un capitolo di straordinario successo.

Con l’uso esclusivo del palazzetto, che ospita ben 3 campi da pallavolo rende il Summit Volley Camp non solo un’occasione di crescita sportiva, ma anche un’esperienza unica di condivisione e divertimento per tutti i partecipanti.

Un’altra pietra miliare di questa edizione è stata la partnership con la Gas Sales Piacenza Volley, società che milita nel campionato di Superlega vincitrice della Coppa Italia e piazzata al terzo posto nella corsa per lo scudetto, che ha scelto il Summit Volley Camp come il suo camp ufficiale. Questa collaborazione ha portato i partecipanti a vivere momenti unici, allenandosi e imparando al fianco di tecnici e giocatori di fama nazionale e internazionale.

“Abbiamo assistito a una risposta senza precedenti da parte dei giovani appassionati di pallavolo,” afferma Rocco Dichio, direttore e fondatore del Summit Volley Camp. “Non avremmo potuto immaginare un successo così travolgente. Ringrazio di cuore il Kolbe Volley Torino per l’importante collaborazione nell’organizzazione di questa edizione e la Gas Sales Volley Piacenza per averci scelti come partner.”

L’energia contagiosa e la dedizione al gioco sono state catalizzate dalla presenza dello storico direttore tecnico del Camp, Renato Barbon, soprannominato il “Guru” della pallavolo e noto per aver scoperto numerosi talenti nel mondo della pallavolo. La sua guida e le sue lezioni hanno ispirato i partecipanti a dare il massimo e a superare i propri limiti.

L’Edizione 2023 del Summit Volley Camp è giunta al termine, ma l’entusiasmo e l’attesa per il prossimo anno sono già palpabili. Rocco Dichio rivela: “Abbiamo in serbo molte novità e sorprese per la prossima edizione, che si terrà dal 23 al 29 giugno. Sta anche emergendo la possibilità di aggiungere ulteriori date per accogliere ancora più partecipanti desiderosi di un’esperienza unica di crescita sportiva e personale.”

Per ulteriori informazioni sull’evento e per iscriversi, è possibile visitare il sito web ufficiale del Summit Volley Camp all’indirizzo www.summitvolleycamp.it oppure scrivere a info@summitvolleycamp.it. L’avventura continua, e l’entusiasmo non fa che crescere.