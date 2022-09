“SUD TOP WINE”, SI APRONO LE ISCRIZIONI

Si aprono le iscrizioni per “Sud Top Wine”, l’attesissimo concorso dedicato ai vini del Sud Italia. L’evento ideato e organizzato da

Cronache di Gusto, alla sua quarta edizione, vedrà anche quest’anno

protagoniste le migliori etichette da Campania, Sicilia, Basilicata,

Puglia, Calabria e Sardegna, che saranno degustate da grandi nomi della

critica enologica nazionale e internazionale presso Il Picciolo Etna

Golf Resort & Spa di Castiglione di Sicilia (Catania).

La commissione sarà composta da Daniele Cernilli (Doctor Wine –

presidente della Commissione), Stephen Brook (Decanter), Robert Camuto

(Wine Spectator), Alexia Hupin (DipWSET, WinebyAlex), Andreia Debon (Bon

Vivant) e Federico Latteri (Cronache di Gusto), che valuterà i vini

suddivisi in 23 categorie, due in più rispetto alla scorsa edizione.

Saranno dunque degustate le seguenti denominazioni: per la Sicilia Etna

Doc Bianco, Etna Doc Rosso, vini rossi siciliani da Nero d’Avola

(Sicilia Doc e altre Doc), Sicilia Doc Grillo e Sicilia Doc Catarratto,

altri vini rossi siciliani Doc, Docg e Igt (solo vini prodotti con

vitigni autoctoni o blend con autoctoni), altri vini bianchi siciliani

Doc e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con

autoctoni); per la Campania Taurasi Docg, Greco di Tufo Docg, Fiano di

Avellino Docg, vini bianchi campani a base di Falanghina, altri vini

bianchi campani Doc e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o

blend con autoctoni), altri vini rossi campani Doc, Docg e Igt (solo

vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni); per la

Calabria Cirò Doc Rosso, altri vini rossi calabresi Doc e Igt (solo

vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni), vini bianchi

calabresi Doc e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend

con autoctoni); per la Basilicata Aglianico del Vulture Doc e Aglianico

del Vulture Superiore Docg; per la Puglia vini rossi pugliesi a base di

Primitivo, vini rossi pugliesi a base di Negroamaro, altri vini rossi

pugliesi (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con

autoctoni), per la Sardegna vini bianchi sardi a base di Vermentino,

vini rossi sardi a base di Cannonau. Per tutte le regioni, spumanti

(Metodo Classico o Metodo Martinotti di Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia, Sardegna e Sicilia) e vini rosati (tutti i vini rosati prodotti

con vitigni autoctoni o blend con autoctoni di Basilicata, Calabria,

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni azienda potrà

partecipare inviando 3 bottiglie per ogni vino con un massimo di 6

etichette e la spedizione dovrà essere recapitata entro il prossimo 26

settembre. Le aziende possono programmare la consegna dal lunedì al

sabato e a partire dalle ore 11 (riferimento Valentina Rozzato, tel.

0942 986384) e sui colli spediti dovrà essere evidenziata la dicitura

“Sud Top Wine 2022”. Oltre alle bottiglie è necessario inviare

le schede tecniche dei vini in concorso (sia cartacee che per mail), le foto delle bottiglie in buona

risoluzione scontornate su sfondo bianco o con la trasparenza.

La giuria decreterà poi i 3 vincitori per ogni categoria, con 69

etichette premiate. La premiazione avverrà il 24 ottobre nell’ambito

di Taormina Gourmet presso l’Hotel Villa Diodoro, alla presenza dei

giurati e dei giornalisti presenti all’evento e di Gino Colangelo,

dell’agenzia americana Colangelo & Partners, partner del concorso Sud

Top Wine.

Tutte le informazioni su https://www.sudtopwine.com/it/

