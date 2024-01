Stray Kids in Italia, il fenomeno K-Pop agli I-Days Milano 2024

(Adnkronos) – Il fenomeno K-Pop arriva in Italia con gli Stray Kids, che si esibiranno per la prima volta agli I-Days Milano 2024. Appuntamento venerdì 12 luglio all’Ippodromo Snai con quello che sarà il loro unico concerto da headliner in Europa per l’anno 2024. La band sudcoreana, che nell’ultimo anno ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, porterà in scena uno show esclusivo. La data prevista all’interno degli I-Days Milano 2024 sarà la prima occasione per il gruppo di Seul per incantare dal vivo i fan italiani con una performance in pieno stile K-pop, che unisce alla musica coreografie e visual. Gli Stray Kids sono stati formati dalla Jyp Entertainment nel 2017 attraverso l’omonimo reality show e sono composti da otto membri: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, e I.N. Nel 2018 hanno pubblicato il loro EP di debutto 'I am Not' posizionandosi ai vertici delle classifiche coreane e hanno scalato le classifiche di tutto il mondo nel 2020 con 'Go Live' e la sua versione repack 'In Life'. Nell’agosto del 2021 hanno pubblicato il loro secondo album in studio 'Noeasy' e – sostenuti dai singoli 'Thunderous', 'Wolfgang' e 'Mixtape: OH' hanno nuovamente conquistato la vetta delle classifiche sudcoreane. Da allora non si sono fermati. Negli anni successivi gli Stray Kids si sono assicurati quattro posti alla numero 1 Nella Billboard 200, sono entrati nella classifica Billboard HOT 100 con il loro recente brano 'Lalalala' come il secondo gruppo maschile K-pop nella storia e nel 2023 hanno ricevuto l’Mtv Video Music Award per Best K-Pop oltre a un Billboard Music Award come Top Album K-Pop per l’album '5-Star'. Condividendo all'inizio di questo mese l'edizione 2024 della loro serie di video annuali 'Step Out', che li ha visti ripercorrere ciò che hanno raggiunto nel 2023 e delineare i loro piani per l'anno a venire, gli Stray Kids hanno anticipato l'uscita di due nuovi album nel 2024 e hanno anche accennato che intraprenderanno un enorme tour mondiale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

