Strade a Ciampino, completato il rifacimento di via Icaro

Completato il rifacimento di via Icaro, nel tratto completo tra via Bleriot e via Fratelli Wright. L’intervento ha visto il ripristino del manto stradale al termine dell’intervento per la realizzazione della rete di telecomunicazione in fibra ottica ultra veloce.

“Procediamo spediti con il rifacimento delle strade nei diversi quartieri della Città – ha spiegato l’Assessore Alessandro Silvi – Lunedì prossimo partiremo con via San Francesco d’Assisi, via Giovanni XXIII, via Lo Presti, via Fabbri, via Palermo. Contiamo di chiudere alcuni importanti interventi entro l’8 dicembre, data in cui i lavori verranno sospesi per l’avvio delle attività natalizie”.

“Stiamo lavorando per migliorare la nostra Città – ha aggiunto la Sindaca Emanuela Colella – rispondendo in maniera puntale alle richieste di rendere le nostre strade più sicure dotando al tempo stesso i diversi quartieri di una connettività ultra veloce, sicura e affidabile”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...