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Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Elia Del Grande, l’autore della ‘strage dei fornai’, è evaso di nuovo. Sarebbe dovuto rientrare ieri sera nella casa lavoro di Alba (Cuneo) dopo una licenza di 11 ore. E invece ha fatto perdere le sue tracce. Secondo quanto riferisce Donato Capece, segretario generale del Sappe, il 50enne di Cadrezzate era con il cappellano e doveva far ritorno alle 21 nella casa lavoro dove prestava servizio, come volontario, presso la Caritas. Il prete si è accorto della sua scomparsa alle 20,30 facendo scattare così l’allarme. 

Elia Del Grande, condannato per il triplice omicidio della famiglia nel 1998, si era allontanato anche lo scorso 30 ottobre dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena). Ora è caccia all’uomo con particolare attenzione sul suo luogo d’origine, Cadrezzate, in provincia di Varese, dove fu rintracciato l’ultima volta che fuggì. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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