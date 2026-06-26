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Ascolti tv, ieri 25 giugno: partita Ecuador-Germania su Rai1 domina prima serata con 28,7%

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
La partita dei Mondiali 2026 tra Ecuador e Germania, in onda ieri su Rai1, ha dominato la prima serata con 3.850.000 spettatori, registrando uno share del 28,7%. Medaglia d’argento per l’ultimo appuntamento con la serie ‘Montmartre’ di Canale 5 che ha conquistato 1.066.000 spettatori, pari a uno share dell’8,1% mentre il programma di approfondimento ‘Quarto Grado’ su Rete 4 ha totalizzato 1.057.000 spettatori, raggiungendo uno share del 9,1%. 

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con ‘Sarabanda Celebrity’. Il game show musicale ha intrattenuto 874.000 spettatori, ottenendo il 6,9% di share mentre Rai2 con ‘Girl in the Attic’ ha interessato 702.000 spettatori (4,5% di share). Seguono: La7 con ‘Piazzapulita’ (674.000 spettatori, 4,4% share); Rai3 con ‘Overland’ (588.000 spettatori, 4% share); Nove con ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ (374.000 spettatori, 2,6% share); Tv8 con ‘Quattro Matrimoni’ (341.000 spettatori, 3,3% share). 

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