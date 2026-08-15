Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Stano vince l’oro e celebra… One Piece

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Alberto Stano esulta… alla One Piece. Oggi, sabato 15 agosto, l’atleta azzurro ha conquistato l’oro agli Europei di atletica di Birmingham, trionfando in 2h56:49 e firmando un nuovo record europeo. Un risultato storico per Stano e per l’Italia, che si conferma al vertice della disciplina e assoluta protagonista nella rassegna continentale di scena in Inghilterra. 

Per festeggiare l’oro, Stano ha deciso di celebrare, come spesso capita negli ultimi tempi, uno degli anime più popolari al mondo: One Piece. L’atleta azzurro dopo il traguardo ha indossato un cappello di paglia, proprio come quello di Luffy, e ricreato una celebre mossa del protagonista, diventando rapidamente virale sui social. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Occupazione, ass. Guidesi: “In Lombardia è stabile”

15 Febbraio 2024

Ganna argento nella crono, prima medaglia italiana a Parigi

27 Luglio 2024

Spagna ripristina controlli, quali documenti servono dall’Italia

8 Agosto 2026
Astrotarocchi

Astrotarocchi 23 maggio 2026

22 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno