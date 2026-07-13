Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Spionaggio e sabotaggio, Francia denuncia attacchi informatici della Russia all’Ue. Germania convoca ambasciatore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Germania ha convocato l’ambasciatore russo a Berlino per protestare contro una serie di attacchi informatici ai danni dell’Unione europea, mentre Ue e Regno Unito hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia in relazione agli attacchi. “Questa mattina abbiamo convocato l’ambasciatore russo al ministero degli Esteri in relazione ad attacchi informatici ostili”, ha dichiarato ai giornalisti una portavoce del dicastero tedesco. 

In mattinata cnhe la Francia aveva fatto sapere che nei prossimi giorni avrebbe convocato l’ambasciatore russo a causa della “vasta campagna informatica” lanciata da Mosca a fini di sabotaggio e spionaggio in diversi Paesi europei, tra cui la Francia. “Imporremo sanzioni anche a nove individui e quattro entità responsabili di questa campagna informatica, orchestrata dai servizi di sicurezza dell’Fsb”, ha dichiarato Jean-Noel Barrot in un’intervista a BfmTv/Rmc. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, tenta di investire due agenti in autostrada: bloccato dopo 18 km sul raccordo

7 Luglio 2026

Adani, Cassano e Ventola contro Vieri: “Bobo tv distrutta, ci hai preso in giro”

14 Novembre 2023

Violenta scossa nel Cosentino, sisma di magnitudo 5 a Pietrapaola

2 Agosto 2024

Crisanti positivo al Covid, polemica per la presenza su un aereo: “Ecco come è andata”

1 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno