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Roma, Dybala rinnova per una stagione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Ora è ufficiale: Paulo Dybala rinnova per una stagione, fino al 30 giugno 2027, il suo contratto con la Roma. Lo annuncia il club giallorosso, con una nota sul proprio sito web. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!”.  

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