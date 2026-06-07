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Sparatorie in Israele, un morto e diversi feriti in sospetto attacco terroristico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Diverse sparatorie si sono registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon, dove una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite. Lo ha reso noto la polizia, che sospetta si tratti di un attacco terroristico coordinato. Il sito di Ynet afferma che uno dei sospettati della sparatoria è stato neutralizzato. La polizia è alla ricerca di altri sospetti. 

Haaretz precisa che non sono state fornite informazioni sull’identità dell’attentatore o sul possibile movente e non è stato specificato se gli episodi fossero collegati tra loro. 

Il Times of Israel spiega che le tre zone dove sono avvenute le sparatorie si trovano vicino alla barriera di sicurezza Cisgiordania. Le Idf hanno confermato a Ynet che Forze speciali e squadre dello Shin Bet sono state inviate nella regione di Sharon. Un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) ha dichiarato che “le forze sono arrivate a Sal’it e Tzuk Yitzhak, dove il terrorista è stato neutralizzato. Le forze stanno perlustrando la zona alla ricerca di altri terroristi”. 

Un allarme per infiltrazione terroristica è stato lanciato nella città di Tzur Yitzhak. Agli abitanti della città è stato ordinato dai militari di rimanere chiusi in casa fino a nuovo avviso. L’attacco, avvenuto in tre diverse località della zona, vicino alla barriera di sicurezza della Cisgiordania. 

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