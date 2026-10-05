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Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre
(Adnkronos) – Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre, in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo un fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento nove mesi prima della fine della legislatura, che inizialmente intendeva portare a termine.
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